卓姓婦人接獲詐騙集團假冒兒子電話稱急需用錢，婦人陸續臨櫃匯款及無摺存款方式交付現金給對方，後續接到詐團假冒台灣銀行來電，稱婦人匯款對象是警示帳戶，並要求不要掛電話，在通話中直接按165查證，之後又遭假冒165警方以涉及國際詐騙案為由，陸續騙走逾2000萬元。刑事局表示，此為複合式詐騙，先以「猜猜我是誰」詐騙手法假冒親友借錢，後續再以「假檢警」詐騙手法，以轉接165為幌子二次詐騙。

刑事局指出，近期許多民眾都有很高的防詐騙意識，也都懂得遇到疑似詐騙要撥打165反詐騙專線求證，然而詐騙集團竟利用假冒165來取信於民眾。

日前，新北市卓姓婦人接獲電話，詐騙集團假冒其兒子稱急需用錢，婦人便陸續以臨櫃匯款及無摺存款方式交付現金給對方，後續接到詐團假冒台灣銀行來電，稱婦人匯款的對象是警示帳戶，並要求卓女不要掛電話，在通話中直接按165查證。

豈料這是二次詐騙手法，婦人又遭假冒165警方以涉及國際詐騙案為由，提供金融機構帳號並要求申請網路銀行約定帳戶，再要求交付網路郵局帳號及密碼，以及將定存、基金解除、保單借款、房屋抵押借款，並將所有款項轉入詐騙集團人頭帳戶，詐團更進一步指示婦人把LINE對話紀錄刪掉。婦人最後詢問新北地檢署及刑事局查詢偵辦進度時，發現查無案件紀錄，才驚覺遭詐騙，共損失新台幣逾2000萬元。

刑事局表示，此為複合式詐騙，先以「猜猜我是誰」詐騙手法假冒親友借錢，後續再以「假檢警」詐騙手法二次詐騙。歹徒假冒金融機構致電民眾稱匯款至警示帳戶，並在電話中要求直接按165查證，實際是將電話轉接至其他分機的詐騙集團同夥。

刑事局提醒民眾，接獲陌生電話應保持警覺心，遵循「一聽、二掛、三查證」原則，必「先掛斷電話，後查證」，如對方要求不結束通話直接撥打165查證，即為詐騙電話，應立即結束通話。