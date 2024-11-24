台灣民眾黨副祕書長許甫和新北市黨部主委陳世軒24日受訪。（張鎧乙攝）

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，王義川遞補為不分區立委，引發外界熱議。台灣民眾黨副祕書長許甫24日受訪直批洪申翰在環保議題上「擦脂抹粉」，質疑其缺乏勞動專業，難以勝任部長重責。

針對洪申翰接任勞動部長，許甫表示，外界關注他的學歷，但更應檢視其經歷。他指出，洪申翰曾因關心環保議題踏入政壇，但在任職立委後，卻逐漸淡化對環保的投入，甚至在政府與環保團體衝突時選擇為政府背書，成為「環保布」角色。

許甫進一步批評，洪申翰並無勞動相關經驗，如今接任勞動部長，恐難有效解決勞動部當前的資金挪用與管理問題。他質疑賴清德政府的用人邏輯，直言：「從無交通專才的交通部長，到無勞動背景的勞動部長，民進黨到底在打什麼算盤？」

此外，對於王義川遞補不分區立委，許甫認為，王的作風是「指三道四、顛倒是非」，此舉無異於向民意「重重打了一巴掌」。他呼籲政府應尊重專業，用人唯才，而非成為民進黨內部意志的延伸，漠視人民期待的改革與進步。