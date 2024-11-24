勞動部勞發署爆發公務員遭職場霸凌輕生案後，部長何佩珊請辭下台，將由民進黨不分區立委洪申翰接任。資深媒體人黃揚明認為，勞動部長不好做，且因職場霸凌案情節重大，被記兩大過免職的北分署前署長謝宜容不會放棄爭取翻案，若最終翻案又將翻天覆地。

黃揚明今（24）日在政論節目《新聞大白話》中指出，洪申翰未來上任後，將要面對勞保改革、一例一休以及霸凌事件導致的官僚文化改革等問題，並不好做。

另外，黃揚明提醒洪申翰，謝宜容在上周五發布的影片中，並沒有要接受考績會給的兩大過免職處分，後續也不會放棄爭取翻案，一旦翻案將又是翻天覆地的時刻。

黃揚明也透露，前幾天何佩珊請辭時，有名綠營前官員私下開玩笑稱，讓洪申翰當部長、民進黨政策會執行長王義川遞補立委就好，人事案公佈後，該名前官員即在臉書表示「我很懂賴清德」；黃強調，這番話就顯示這次的人事變動，是由賴主導而非行政院長卓榮泰。

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