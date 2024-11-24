台灣民眾黨新北市黨部24日舉辦第3屆黨代表參選人政見發表會，今年新北市黨代表參選人數達40人，創下歷史新高。主委陳世軒表示，此次發表會提供參選人與黨員交流的平台，展現公平公開的黨內競爭精神。

此次黨代表改選，新北市共有40人報名參選，其中24人參與政見發表會，最終將選出19人，成為民眾黨有史以來最多的一次參選人數。新北市黨部主委陳世軒強調，此次以實體發表會形式舉辦，讓黨員能更全面了解參選人的理念與政見，為合適人選投票。

其中，民眾黨社發部副主任曾鼎文也是參選人之一，曾強調，參選完全出於個人意願，與所謂「背後操作」無關。他表示，民眾黨處於低潮期，黨員更應站出來為第三勢力注入活力，否定外界對黨內「安排人馬」的指控。

針對外界質疑雙北黨部「拉幫結派」與中央黨部抗衡，陳世軒否認此說法，稱這是「外界見縫插針」的謠言。他強調，新北與北市黨部分別努力，各自為黨內良性競爭搭建公平的平台，目標是讓民眾黨更為強大。

此外，就黨內焦點人物陳智菡未能參選黨代表一事，其丈夫、民眾黨副祕書長許甫表示，「這是溝通後的共識。陳智菡目前在立法院服務，已在反映民意與中央溝通的角色中發揮重要作用，無需另參與黨代表選舉」。