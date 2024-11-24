美國、日本等22國去年在COP28簽署2050年全球核電產能提升至2020年水準3倍的宣言，今年也有部分國家在COP29期間簽署該項倡議。環團指出，今年COP29決議依然不包含核能擴張，而是支持再生能源增加3倍，發表「全球儲能與電網承諾」，擁核人士聲稱核能在COP29受到關注僅是核能產業吸引投資的大外宣，「發展再生能源、節能、儲能與電網翻新」是國際面對氣候變遷的最大公約數。

綠色公民行動聯盟表示，核能產業代表在COP29傳播許多核能的誤導性訊息，企圖營造出全球核電復興的假象，聲稱到2050年核能擴大3倍的成本將達到5兆美元，其實這是非常低估、不現實的估算，目的是為了低估建設核電的成本。

綠盟說明，COP29大會上，全球預估為實現氣候轉型所需要的資金為每年1.3兆美元，核能產業所提議的方案，實際上是將數年所需的氣候金融預算完全用來建設核能基礎設施，新建核電廠是當今最昂貴的能源來源，而核能產業正在搶奪有限的氣候預算，試圖說服國際社會投資核能。

綠盟指出，今年COP29的正式決議仍然不包括核能擴張，而是在主辦國亞塞拜然與國際能源總署的帶領下，發表「全球儲能與電網承諾」，並獲高度共識，以支持去年COP28大會上多達133國共同支持的「2030年全球再生能源裝置容量增加3倍、能效提升2倍」承諾。

綠盟認為，此舉也顯示突破儲能設施不足、電網升級落後等再生能源推動的阻礙，是全球氣候行動當務之急，亟需各方透過融資、技術創新、監管框架與政策完善和國際合作一同應對。

綠盟表示，核能對環境的破壞極其嚴重，並不是解決氣候變遷的方案，也不是一種轉型過渡能源，安全與環境成本被低估，面對刻不容緩的氣候危機，不該用虛假的希望來誤導人們，擁核人士所謂「核能在COP29上受到關注」只是核能產業吸引投資的大外宣。

綠盟表示，台灣在討論COP29的正式決議上不應該被誤導，真正的國際趨勢是「發展再生能源、節能、儲能與電網翻新」，這是國際共同面對氣候變遷的最大公約數，不該再浪費時間討論重啟核能。