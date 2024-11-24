醫療科技日益精進及對健康議題的重視，國民平均壽命增長，以65歲為基準來看，退休後還有15年甚至更長的時間能夠享受人生，然而高齡退休後生活面對最實際的問題，主要在於經濟來源是否穩定，這也是生活品質良窳的重要關鍵，宏泰人壽表示，除了儲蓄、投資之外，投保合宜的保險也能夠作為退休後經濟來源的助力。

宏泰人壽指出，新推出「宏泰人壽泰享樂65美元利率變動型還本保險（URB）」保單以美元計價，強調還本功能，其保單設計有助於退休生活規畫，繳費期滿後，從保險年齡64歲年度末，亦即保險年齡達65歲保單週年日起至保險年齡達94歲保單週年日止，每年可定期領回生存保險金，對於想要妥善規畫退休生活且手上持有美元的保戶而言，是相當切合需求的選擇。

宏泰人壽進一步說明，利率變動型保險與宣告利率連動，基本保險金額依照保單條款規定，原則上不會異動，而「增值回饋分享金」在投保時選擇給付方式，在宣告利率高於預定利率的情況下，依保單設定公式計算得之。一直以來，台灣人對於資產傳承極為重視，隨著平均壽命增長，長輩期望自己照顧自己、不麻煩子女的趨勢更為明顯，因此強調還本的利率變動型保險就能夠滿足此一趨勢所以衍生的退休財務需求，每年領回的生存保險金將成為相對穩定的收入來源，讓退休生活更有保障。