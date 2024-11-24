世界12強棒球台日今晚爭冠，一名網友昨天發現，比賽自9日開打以來，各國隊伍若是碰上晚接午的排程「午場那場比賽全都沒贏過」，果然8場晚接午的比賽看下來，真的都被魔咒纏身。貼文PO出後，讓許多網友驚呼「晚接午根本是在糟蹋人」、「晚接午太地獄了，睡不飽」。

原PO昨天在PTT發文，他整理12強對戰成績時發現驚人巧合，就是只要被排到晚接午的隊伍，午場的比賽一律沒贏過。根據原PO的統計，21日之前被排到晚接午比賽的7組隊伍，午場都輸球，巧合的是台灣能晉級冠軍戰，也是委內瑞拉碰上晚接午，22日晚上7點對戰日本6：9輸了，隔天中午12點對美國又以5：6戰敗，加起來就是連8場晚接午比賽都逃不過的輸球魔咒。

圖為21日之前在12強棒球賽中被排到晚接午的隊伍，午場都輸球，加上23日中午12點委內瑞拉對美國，也是以5：6戰敗。（翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「原來委輸巴拿馬就是晚接午」、「美國也是晚接午被我們打爆」、「還好日本是地主隊，在自己國家比不會遇到這種事」、「8場晚接午全敗」、

也有人表示「連打兩場不休息，說不定都比晚接午好」、「棒球選手要晚接午場，真的很折磨，根本睡不飽」、「晚接午真的太地獄了」。但有網友反駁，「晚接午贏不了是技不如人」、「技不如人不要牽拖」。