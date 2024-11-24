佳里區陳順保、邱美金夫妻24日捐出一輛造價350萬元救護車給台南市消防局第三大隊，邱美金多年前許願，一定要在有能力時捐助1輛救護車，先生陳順保全力支持，兩人都在束帶公司擔任主管職，經濟小康，今日終於圓夢。救護車上配置影像式喉頭鏡、自動給氧器、骨針輸液設備、二氧化碳偵測器，台南市消防局感謝陳順保夫妻為守護大北門區鄉親盡心力。

捐贈儀式於今日上午10時在佳里消防分隊舉行，由消防局第三大隊大隊長陳坤宗代表受贈，並感謝陳順保夫妻的公益善舉。

陳順保表示，只是做了一件力所能及的事，希望這輛救護車能在關鍵時刻發揮作用，也期盼更多人能加入公益行列，一起為需要幫助的人貢獻力量。

陳坤宗表示，這輛新救護車是消防隊急救能力的重要補充，尤其對於應對突發事件和重大事故至關重要，消防局第三大隊一定會善用這輛救護車，為每一位需要幫助的民眾提供最即時的救護服務。