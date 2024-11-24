全台客運鬧司機荒，桃園市率全國之先推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，填補受訓考照長達5個月的薪資空窗期，但議員擔憂計畫未設服務年限，受訓完、領了補助人就跑了，交通局長張新福表示，新年度將增設服務年限，受訓多久就要上線服務多久，細節下月公布。

桃園市長張善政為解決駕駛荒，3月推出全國首創大客車駕駛「受訓即就業」計畫，打破過去取得職業大客車駕照才能至客運公司應徵的限制，並填補受訓考照期間薪資空窗期，受訓期間可領基本薪資，還有學習津貼與完訓獎金等，最高補助20萬元，原住民和新住民加碼達25萬元，降低有意者進入門檻。

張新福說，今年原訂招募100名駕駛員，報名踴躍迅速額滿，再增開60個受訓名額，首批上線後，駕駛缺額也從年初272人降為210人，預期年底陸續上路會再降低，但不分黨派議員都擔憂沒綁約恐受訓完就閃人。

「招募100人、流失50人，等於白募了！」曾任將軍的無黨議員于北辰說，受訓即就業計畫未設定服務年限，司機恐受訓完就離開，呼籲應比照職業軍人設限。民進黨議員魏筠、黃瓊慧也說，培訓計畫應設最低服務年限，否則失去訓練美意。

國民黨議員周玉琴也認為簽約很重要，不要受訓完就跑掉，浪費公帑。議員楊朝偉則說，理想與現實有落差，公車駕駛普遍高齡化，退休與離職者仍增加，應重視司機工作環境與待遇，留心才能留人。

張新福說，原擔憂設限恐讓求職者卻步，初期上路以「把餅做大」為目標，今年招募160人，目前僅有8人離開，都是家庭因素如南遷、照顧老人或是自己生涯規畫等，沒有騙考駕照、惡意離開情形。

張新福說，考量目前申請踴躍，且為讓計畫更周全，已在研擬增設服務年限，受訓多久、就要上線服務多久，例如受訓5個月，基本薪資、受訓考照等費用都還是維持支付，但不同於現況受訓完就能一次領取學習津貼和完訓獎金，未來要上線服務滿5個月才會發放，預計適用於明年增開的100個受訓名額，今年的160個名額照舊，細節預計下月公告。