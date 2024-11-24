全聯火鍋祭推出「火烤大對決」，網羅超過百款名家湯底和名店醬料，其中2023年短短三個月熱銷超過150萬包的常溫湯底，推出同系列第2件5折，還有眾多獨家新品，包括AI教父黃仁勳最愛的麻辣鍋名店「老撈」、變身火鍋湯底的「台酒花雕雞」、醬料達人「十味觀」繼酸菜白肉鍋後再推全新力作、網路票選超夯台式個人鍋物「狂一鍋」、「尬鍋」等。

全聯獨家老撈神仙胡椒豬肚雞火鍋湯底，199元，第2件5折。（全聯提供）

大潤發暖冬火鍋集集樂換購Pokémon組裝可動公仔。（大潤發提供）

若在家吃鍋懶得出門採買，全聯小時達12／5前每周一至周五，買湯底免運，再送100元小時達折價券，11／28至12／2天天推出4品火鍋湯底和周邊食材，單品限折50元，11／28台農洗選蛋10入、11／30牛頭牌原味高湯豚骨風味折後只要1元，預期在接下來低溫加持下，將帶動火鍋湯底品項業績成長上看15％。

大潤發祭加碼活動「暖冬火鍋集集樂」，即日起至12／19購買冷凍火鍋料、丸類、冷凍鍋底單筆滿199元可獲得Pokémon公仔贈品點數1點，集滿4點起可兌換多功能保冷袋、Pokémon組裝可動公仔。