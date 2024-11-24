台北市立第一殯儀館拆除後，空地目前先曝曬，未來用途則未定，台北市青年局廣邀青年提案，吸引約140人組隊、提出37種想法，最終由「都市人枯木逢春的心靈再生基地」提案奪冠，台北市長蔣萬安24日出席頒獎典禮，他表示，活動讓更多青年參與公共事務，對城市規畫提出想法，藉此也看見年輕人豐沛的創意能量。

青年局表示，8月宣布辦理公共政策創意提案暨辯論競賽，以「市立第一殯儀館原址所在地及周邊殯葬用地之未來用地規畫」為主題廣邀青年提案，吸引約140人組隊、提出37種想法，並擇優8個團隊進入最終辯論決賽，最後由「人生轉運讚」提出的「都市人枯木逢春的心靈再生基地」奪冠。

台北市議會議長戴錫欽關心，未來一殯用地規畫是否朝青年提案冠軍為方向？但看見蔣萬安面有難色後，戴錫欽笑說，提案和政策落實間雖有差距，但仍支持年輕人發揮創意，提出對公共事務的想法。

蔣萬安表示，最終決賽提案包括極限運動、垂直農場、心靈基地、毛孩子園區等等，非常多元，而活動主要是讓更多青年參與公共事務，對城市規畫提出想法，藉此也能看見年輕人豐沛的創意能量，令人驚艷，也期盼未來能有更多年輕人參與，為北市發展創造無限可能。