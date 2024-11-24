台中市林姓男子在擔任生命禮儀管理處崇德館員工時，於女廁內裝攝密錄器設備，遭判刑4月確定，未料警方因另案再查出林不只涉女廁偷拍，連女屍也不放過，其在殯儀館工作時對女死者拍照、摸胸，照片、影像還存在手機內，台中地院一審依汙辱屍體罪，判林6月徒刑，全案確定。

林姓男子（37歲）在2018年至2019年，擔任台中市生命禮儀管理處崇德館的約聘員工，不過林被發現2019年5月間在崇德館崇明廳旁女廁，裝設掛勾式密錄器，偷拍女姓如廁影片，直至同年6月26日11時有民眾如廁發現有異報警，警方循線在7月1日晚間將林拘提到案，他也坦承犯行，警方依妨害秘密罪送辦，一審判林4月徒刑，可易科12萬元，全案確定。

之後警方又查獲林於2019年1月間在崇德殯儀館遺體化妝室巡邏時，看見一名女死者停屍該處，一時興起，竟用手機拍攝死者臉部，並以手觸摸死者胸部，林就把影片、相片儲存於手機內，再依汙辱屍體將林男送辦。

台中地院法官認林男利用工作機會，汙辱屍體，嚴重違背社會倫理道德，實屬不該；但念及被告犯罪後坦承犯行，態度尚可，且衡量其大學畢業，從事自由業，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，依法判刑6月，可易科18萬元，全案林男與檢方都未提出上訴，全案確定。

★未經判決確定，應推定為無罪。