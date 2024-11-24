台股上周五（22日）收盤收在22,904.32點，在外資狂賣505.11億元之下，加權指數仍單周上漲161.55點，漲幅達0.71％；值得注意的是，外資台指期淨空單大幅減少5,505口，砍至3.8萬口，預期未來可望回補台股部位。

外資上周五又見求饒式買盤，外資長期持股水位高個股可望再度成為買超主力股，「川普交易」推動美元上漲，美元指數飆破107，新台幣持續被看貶，外資有望進場買便宜台股。

台股下檔季線有撐，短線雖承壓，中長線將仍反應基本面，受惠輝達（Nvidia）業績大好，帶動AI台鏈業績也長紅，加上年底前為資金行情熱絡期，在此時布局好的標的，明年首季台股有望刷新高點。

外資單周買超前10大上市個股依序為玉山金（2884）180,568張、中信金（2891）132,753張、新光金（2888）92,681張、長榮航（2618）86,291張、陽明（2609）81,362張、第一金（2892）80,688張、大成鋼（2027）67,137張、期街口布蘭特正2（00715L）30,887張、三陽工業（2206）24,595張、漢翔（2634）23,518張等。

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