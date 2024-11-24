「台中電競嘉年華」今年延續雙現場辦理方式，23、24日在弘光科大及一中商圈水利大樓前廣場盛大展開。運動局代理局長游志祥表示，電競嘉年華已連續6年辦理，今年特別將電競與台中熱門球類運動融合，此次賽事《英雄聯盟 校園盃》和《傳說對決 市民盃》總冠軍戰，爭奪總獎金高達24萬元的榮譽。

「台中電競嘉年華」一連2天登場，弘光科大不僅有「英雄聯盟校園盃」、「傳說對決市民盃」賽事外，也邀請多位特別嘉賓助陣，為活動增添更多亮點，由職籃啦啦隊成員虔虔、盼盼、一瓶、小雞和Ariel所組成的「FUN電女孩 LALA戰隊」，與《英雄聯盟》冠軍隊伍進行一場前所未有的跨界表演賽。

「台中電競嘉年華」23日起一連2天登場，延續雙現場辦理方式，在弘光科大及一中商圈水利大樓前廣場盛大展開。（電競嘉年華提供／陳淑娥台中傳真）

水利大樓前廣場作為第二現場，立法院副院長江啟臣和運動局代理局長游志祥也熱血沸騰來場電競籃球機pk賽、體驗ICAROS互動式健身器等，開幕式由「長腿女神」林茉晶主持，特別邀請「中信兄弟象」專屬啦啦隊少鹽、儀諪、林夏蕾及「福爾摩沙夢想家」專屬啦啦隊Formosa Sexy成員LULUMI、小獅、MOMO一同開幕。

今年活動不僅聚焦於電競賽事，更將台中興盛的棒球、籃球、音樂等元素與電競進行跨界結合，透過《英雄聯盟 校園盃》和《傳說對決 市民盃》兩大熱門電競賽事的精彩對決，讓市民感受電競運動的多元魅力，為台中電競產業注入更多創新活力，全面展現台中「酷運動、酷城市」的體育新風貌。

立法院副院長江啟臣表示，棒球世界12強中華隊順利晉級冠亞軍賽，其實，這時也有選手參加電競棒球錦標賽，電競選手已經提早晉級正在打冠軍賽，連棒球都跟電競結合，帶給這座城市活力及樂趣。