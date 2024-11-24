🇺🇸 Casey Lawrence led USA to the Bronze Medal!#Premier12 pic.twitter.com/JeciOvQOAe — Premier12 presented by RAXUS (@Premier12) November 24, 2024

美國隊在12強賽末盤奮起，連續在複賽、季軍戰打倒預賽同組的委內瑞拉，抱回大賽銅牌，也是他們在12強的第2度奪牌。大發神威的先發投手勞倫斯（Casey Lawrence）說：「我只想盡可能增加球隊獲勝的機率，我認識很多委內瑞拉球員，我在他們的聯盟打了3年，他們有很多強打者。」

勞倫斯在美職大聯盟投過59場比賽，季軍戰他6局無失分無四壞、送出7次三振。他預賽對荷蘭失2分，不過美國12比2扣倒荷蘭。

美國總教練索西亞（Mike Scioscia）說：「我在大聯盟看過他很多次，我當時掌兵天使隊，他在水手隊投球。他是完美的專業投手，他今天給予我們獲勝的機會。雖然我們的目標是金牌，但最後幾天連續贏球拿到銅牌也算是很幸運。」

美國隊在2015年首屆12強賽獲得銀牌（輸給韓國），上屆2019年美國打輸銅牌戰（對手墨西哥），這回拿到銅牌已經比上屆進步了。

委內瑞拉是A組預賽龍頭，來到東京巨蛋的複賽首戰2比0完封中華隊，之後急速衰退下去，被日本9比6打敗，又被美國6比5險勝，銅牌戰被美國6比1拿下，以3連敗結束本屆賽事。