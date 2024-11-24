台中銀表示，將持續強化防詐技術，並積極推出防詐宣導活動，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。台中銀強調，所有相關業務訊息及行銷活動，將僅於台中銀官網及官方帳號發布，請民眾提高警覺、明辨真偽，避免遭受詐騙。

台中銀亦持續投入各類防詐教育，透過自製防詐騙影片、舉辦金融知識宣導公益活動、信託行腳計畫等方式，對外部客戶及內部行員進行宣導，針對易受網路投資誘惑的高齡及年輕族群自製改編真實案例影片，呼籲民眾不輕信、加入陌生投資社群，避免成為詐騙目標。

針對不斷變化的詐騙手法，台中銀也定期關懷所有客戶使用網路銀行安全，並特別關注未成年、高齡、久未往來客戶及外籍人士，根據客戶使用情況主動調整網銀額度，並提供必要的防範措施，降低遭詐風險。

此外，台中銀積極推動社會責任計畫，截至6月已捐贈369台再生電腦，幫助孩子們獲得平等教育與多面向發展機會，促進環境永續，也有助於縮小城鄉數位落差。同時，也邀請身障團體進行簡便網銀測試，了解使用需求並優化相關功能，致力提供更友善的數位金融服務。