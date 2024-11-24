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台灣與日本於今天晚上將展開精彩的冠軍戰決賽。賽事前夕，台灣棒球好手陳傑憲手握兩支球棒，與日本選手小園海斗進行球棒交換，象徵台日友誼深厚。

陳傑憲笑著透露，他與小園海斗先前已於機場和飯店不期而遇，因此決定透過交換球棒來留下珍貴紀念。陳傑憲更向小園海斗表示，自己今日預計將會上場比賽。

台灣隊長陳傑憲拿兩支球棒，跟小園海斗進行友好交換。（翻攝畫面）

「我讓小園海斗挑選想要的球棒，他選擇了一支紅色的，不過根據日本規定，禁止在比賽中使用紅色球棒，因此本次交換純屬紀念性質。」陳傑憲所獲得的小園海斗球棒上，亦刻有小園海斗的名字。

媒體捕捉到了兩位選手交換球棒的畫面，日本媒體也採訪了陳傑憲，聊到了他過去於岡山共生高校的留學時光。陳傑憲表示：「日本的學生棒球訓練非常嚴格，每個人都懷揣著晉級甲子園的夢想而共同努力。」

事實上，小園海斗是台灣的友好使者。先前在機場碰面時，他曾贈送曾於亞洲青棒賽交手的台灣選手戴培峰四千多元台幣，表示自己可能之後用不到。