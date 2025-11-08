女性每月月經來臨時痛感加重，可能是巧克力囊腫在作祟。婦產科醫師嚴絢上表示，每10名女性就有1人罹患此病，當出現月經不規律並伴隨劇烈疼痛、性交疼痛或懷孕困難、下腹部長期不適等情況，都是身體發出的警訊，若囊腫大於5公分時，多建議以腹腔鏡手術切除，以免影響生活品質。

嚴絢上在臉書發文表示，巧克力囊腫是常見的子宮內膜異位症，屬良性腫瘤，成因是原本應在子宮內膜的細胞卻長到卵巢，隨著月經周期性出血、血塊堆積，形成像巧克力醬般的囊腫，因此得名。

4警訊可能是巧克力囊腫

一、月經不規律，周期紊亂或天數拉長。

二、劇烈痛經，且比以往更難忍。

三、下腹長期不適，即使非經期也會痛。

四、性交疼痛或不孕困難。

嚴絢上表示，巧克力囊腫易復發，在治療上依症狀不同、囊腫大小與生育需求而定，其中若症狀輕微，或囊腫小於5公分時，多以荷爾蒙藥物控制與延緩生長；症狀嚴重，或囊腫大於5公分時，多由腹腔鏡手術切除，能緩解疼痛並提升懷孕機率。

3習慣防巧克力囊腫復發

一、少吃油炸食物，多吃蔬果補充維生素，穩定內分泌系統。

二、遵循醫囑按時服藥。

三、即使沒有症狀，術後也應定期回診追蹤。

澄清醫院中港分院婦產科主任醫師謝保群在官網提到，巧克力囊腫多發生在20至30歲的年輕孕期女性，形成原因可能與基因遺傳、免疫力功能、內分泌失調等有關，而母親曾有子宮內膜異位者，罹患機率是一般女性的3倍之多，另未曾懷孕女性、12歲前有初經者、月經周期過短者、自體免疫疾病者、生殖器官構造異常者，也是高危險群，患者應盡量避免劇烈運動，或頻繁劇烈的性行為，以免囊腫破裂。