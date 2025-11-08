Munetaka Murakami hits an absolute missile for his 21st homer



日職重砲村上宗隆宣布旅美，他將透過入札系統轉戰大聯盟，談判期限從美東時間11月8日開始，截止於12月22日，當然以他的分量絕對是多隊爭搶的好手。母隊東京養樂多燕子幾個月前就做好村上離隊的準備，他去年12月預告今年就是他在日職最後一季。

村上宗隆2022年締造單季56轟的本土打者新猷，改寫王貞治高懸58年的紀錄，他那時還以22歲之齡成為最年少的打擊3冠王（打擊率、全壘打、打點）。2023年經典賽金牌戰，村上轟出追平美國隊的陽春炮，幫助日本3比2摘冠。

美國球探肯定村上的力量是貨真價實的，他身高188公分，左右兩手的握力都超過70公斤，預期可以轉換到大聯盟，近年的大谷翔平、鈴木誠也都證明日本砲手面對大聯盟投手的生存能力。村上能夠守備一壘和三壘，這是他這類強棒比較受到歡迎的位置。

洋基、大都會、水手、費城人、巨人、紅襪被認為對村上有興趣，大都會總裁史蒂恩斯（David Stearns）今年8月去過日本觀察村上，碰巧村上那場比賽敲了再見全壘打。大都會可能失去一壘手阿隆索（Pete Alonso），費城人未必能留住全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber），左打的村上被認為是合適的替代人選。

雖然村上容易吞三振，不過重砲型打者席瓦伯也是如此。2023球季的席瓦伯狂吞215K，打擊率低至0.197，但他有47轟104打點的超猛火力，讓各隊投手十分忌憚。