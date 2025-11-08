東風-5C洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球

中國已將武器發展計畫擴增到令人驚嘆的程度，大量推出新型導彈、地面戰鬥系統與艦艇，並大幅擴充陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）。

《戰區》網7日指出，近幾個數月內，中方展示了大量新裝備，尤其是在9月的抗戰勝利日大閱兵上。但最令人震驚的，仍是北京在空戰領域的發展。從相對小型到極大型的自主作戰無人機，到無尾殲-XDS與殲-36戰術噴射機的出現，以及層出不窮的變體，再到從新型航母上起飛的隱形戰機，揭露的新軍備正以日益加快的速度增加。

而這些武器計畫的現況，以及其中多少是真實的、又有多少只是用來混淆，並使外國情報機構不知所措，目前還不明朗。但基於歷史前例，認為其中許多是誘餌的說法並沒有獲得支持。這麼多研發公開浮現，還有更多在秘密進行，再加上如俄烏戰爭等全球日益動盪的局勢，關鍵問題在於：美國情報機構能否同時因應這麼多的外國技術變革？

China's next-gen J-36 fighter completes its second test flight



This suspected 6th-generation stealth fighter is said to feature three turbofan engines for improved performance pic.twitter.com/yCWAmuWfPl — RT (@RT_com) March 17, 2025

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員何天睦（Timothy Heath）便指出，「中國龐大，並有增無減的現代武器庫存的確對美國情報蒐集構成挑戰。美國情報能力相當先進，一旦武器系統部署，就能收集到大量情資。

然而，預測未來武器或開發中的項目卻更有用，但由於中方武器項目的保密性，美國情報部門可能更難精準地掌握這點。也因此，美國情報部門有某種程度的風險，可能在新武器系統出現時措手不及。

某些類型或項目較容易監控與預測，例如，戰艦就難以隱藏，並僅在少數地點打造，而這讓美國情報較容易追蹤。至於飛彈、導能武器及高科技系統較小，又容易隱藏，以致美國情報機構較難以蒐集。

或許比蒐集情報更具挑戰性的，就是如何反制這些武器。中國技術已大幅改善，其許多武器與裝備系統僅落後美國一小步。

Can U.S. Intel Keep Up With China’s Tsunami Of Weapons Developments?



Experts provide us with insights about the impact of Beijing's snowballing military technology advances on U.S. intelligence.



Story: https://t.co/xxYWgzPwh5 — The War Zone (@thewarzonewire) November 7, 2025

而捍衛民主基金會（FDD）軍事與政治力量中心資深主任鮑曼（Brad Bowman）則指出，「北京在9月的閱兵式上展示了數量驚人的武器，美國情報界與五角大廈了解這些系統能力至關重要，必須區分那些被誇大，以及實際能提升戰力的系統。」然而，他坦承，這說來容易做來難，需要時間與高度的專業知識，才能準確達成。

鮑曼並強調，北京或許樂於以海量系統與彈藥，來淹沒詳加檢視的美國情報界。然而，華府較審慎的做法，就是假設北京在說真話，正在全力衝刺，開發並部署軍事能力，以期征服台灣，並在太平洋擊敗美軍。