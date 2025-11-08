健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。

吳明賢說，台灣過去3位總統，陳水扁、馬英九到蔡英文都來自法律界，只有賴清德總統是醫界出身，今天是醫師節，必須給台灣醫界之光賴總統肯定。作為唯一醫師總統，就是要守護國民健康。

賴清德總統8日出席「台灣醫學週」開幕活動並致詞。（姚志平攝）

衛福部長石崇良8日出席「台灣醫學週」活動，並就「以突破創新思維迎接超高齡社會」為題發表演講。（姚志平攝）

他指出，雖然醫療還不是兆元產業、不到9000多億，但卻是隱形護國神山，守護國民健康。在新冠的時候，讓社會、經濟都可以順利運作，是看不見的力量。

另一方面，花蓮慈濟醫院院長、健康台灣推動委員會顧問林欣榮則在今早的「《醫療希望在花蓮》新書發表會」接受媒體聯訪指出，現在人口老化，醫療費用節節升高，健保的支出一定會增高、財源不足。過去這幾年，國家的收入很高，這是受惠於很好的股市。衛福部長希望從資本利得來收取，會影響很多人，可能會有一點聲音。

林欣榮說，總統希望保病，也要保健康，減少不健康餘命，這花費是最多的。改善健保財務壓力，除了開源，也可以靠支付制度的改革來節流。健保署在花蓮秀林鄉所推動的「輪人計酬」是解方之一，人生下來，就要教他怎麼保持健康，開立社會處方籤等，健保的花費就不會升的這麼高。