台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。

黃仁勳表示，能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，認為是特別的一天。他表示，跟台積電合作30年，感覺自己也已是台積電的家人，也台積電把我當作家人一樣

黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」

回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」

黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首次見到張忠謀，邀請他來台參觀台積電，是自己離開台灣、在美國長大後首次重返故鄉。

張忠謀今日因身體不適未出席今年台積電運動會。黃仁勳表示，希望他一切都好，也希望能盡快見到他和夫人張淑芬。不過，他最想感謝所有台積電員工，「謝謝你們幫我建立了輝達」，最後熱情口吻為台積電加油：「台積電加油！你們最棒！台積電我愛你」。