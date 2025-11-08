衛福部研擬健保補充保費三大改革，部長石崇良6日親上火線說明，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息引發外界討論。綠委王義川則批評，健保費調漲前，要先解決沒繳過健保費的大陸人來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。

針對健保費、補充保費要調漲，王義川6日晚間在社群平台Threads上發文表示，他認為要先解決一件事：為什麼沒繳過健保費的大陸人來台依親，卻可以使用台灣健保？「哪有這種道理，亂七八糟，這件事沒解決，什麼都不用談！」

資深醫藥記者洪素卿7日在節目《關我什麼事》中表示，她非常欣賞石崇良，認為他是個有作為且會溝通的部長，但若橫向溝通不良，「我只能說連同同黨的立委都沒有認真地去讀一讀健保相關的法規還有資料。」

洪素卿並引用統計數據指出，大陸人士與其他外籍人士的投保人數及其繳納的保費收入，與他們實際使用的醫療費用相比，兩者其實幾乎相當；甚至整體來看，他們繳的保費高於所使用的醫療費用。

對於依親是否需繳納保費，洪素卿進一步說明，其實「依親」這個詞用得不太精確。「一般來說，一位中國籍配偶拿到身分證後，得以申請其70歲以上的父母來台；在台灣居住滿六個月後，便可依法參加台灣健保。」

「你知道這些人有多少嗎？」洪素卿續指，台灣對大陸人士入額有限制，每年只有60名，所以數量不可能很多。而台灣對其他國家則沒有名額限制，只有對大陸有名額與年齡的雙重限制。她也酸，連同黨的立委（王義川）都沒有仔細去看目前的問題所在。