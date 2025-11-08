開車加油時機很重要，有些駕駛習慣等到油箱快空了才去加油，對此台灣中油提醒，應避免車子油箱見底，因油箱壁極易積存水氣造成腐蝕，且油箱底部之汽油泵也會失去作用，最好在油針指到油錶刻度剩1／4時就去加油。

一名網友曾在批踢踢發文表示，朋友新車開了3年仍非常愛惜，永遠限定車子的油箱只能加中油直營的98汽油，因此常發生油燈亮起，卻還要繞一段時間才能找到加油站的狀況，原PO直言「我就很納悶，這樣真的值得嗎？」也好奇油箱快見底才去加油，會不會傷引擎？

話題引發討論，許多網友直言，「我常見底才加，結果開到一半就沒油了」、「長期下來的確比較容易壞」、「汽油幫浦會吸到一堆積底雜質，然後就會壞掉」；但也有駕駛認為，「不要亮燈後還一直開就還好」。

事實上，中油曾在臉書發文分享加油的正確時機，以及使用汽油的小撇步，包括「3不2要」，確保行車安全順暢，也延長愛車壽命。

●不等油箱空了才加油

避免車子油箱快空了才去加油，尤其濕氣重的地區，油箱壁極易積存水氣，造成腐蝕，而且油箱底部之汽油泵也會失去作用，最好油針指到油錶刻度剩1／4時，即需加油。

●不加來路不明添加劑

中油公司汽油已添加適當且適量之添加劑，品質完全符合引擎性能需求，所以不要拿自己車子當實驗品，隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑，以免浪費金錢又損傷愛車。

●不儲存超過3個月

車輛最好避免長時間不使用，以防汽油儲存過久造成氧化，生成難溶膠質阻塞油路。一般而言，儲存汽油最好不超過3個月，但氣候較熱之地區仍須酌予縮短。

●要選對加油時機

如果要加油最好在回家前加滿油，可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣，導致水分凝結、沉降在油箱底部。

●要定期保養愛車

選用品質優良、潤滑性特佳且具節省汽油效益之機油。