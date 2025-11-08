由新北市政府農業局輔導的蘆洲青農陳柏承，辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」，今（8）日於蘆洲農會辦理頒獎典禮暨成果發表，說明本屆賽事168組選手參賽，超越前一年所舉辦的三倍，在經過激烈的競賽後，最後分別由學生組程建宏、蔡淑蓉的料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭的料理「焦香蜜心透抽」奪得金牌冠軍獎，接受現場與會人員的表揚，並一同合影紀念，期待明年賽事的競技。

主辦賽事的新北青農陳柏承表示，相較第一年的60組選手參與，今年比賽達168組選手報名，成長近3倍，其中包含宜蘭、高雄、台南及彰化等各地選手參與，今年主題以支持在地農業與永續農業為推廣，以「吃在地、食當季的理念來推廣」，藉由活動讓更多了解新北的特產，希望未來有機會可以成為每年推廣食農教育的盛事。

陳柏承也提到，蜜蜂是農業重要昆蟲，為了永續農業開發蜂蜜酒、紅柴蜂蜜蛋糕等各式蜂蜜產品，去年首度辦理蜂蜜廚神活動，選手用心準備如威靈頓牛排等精美料理；今年更鼓勵選手以家常、簡易手法呈現蜂蜜料理的美味，讓民眾在家也能簡單製作蜂蜜料理，並邀請選手自製料理影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北青農十分年輕有活力，是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量；藉由蜂蜜料理競賽，結合在地農產品與蜂蜜的創意搭配，讓更多消費者認識新北農產品牌。