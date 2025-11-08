台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群平台宣布正式退役，引發各界討論，戴資穎父親戴楠凱8日受訪時表示，戴資穎在去年巴黎奧運後就有退役打算，未來無論有什麼生涯規畫都會給予支持，他也透露，戴資穎退役後最想去爬玉山、環島，細細品味台灣各地美景。

戴楠凱表示，戴資穎自從去年巴黎奧運後就沒有再參加比賽，由於雙腳膝蓋都受傷開刀治療，加上年紀也到了，所以她一直以來都有退役的打算，女兒要發文宣布退役前有事先跟他告知，未來無論她有任何的規畫，身為父親就是會尊重她的想法，並全力給予鼓勵與支持，

由於奧運羽球男雙金牌選手李洋退役後，成為運動部首任部長，大家都相當關心，未來政府若有體育相關行政職缺找戴資穎任職，她是否可能接任？或是未來是否有生涯規畫？是否會再舉辦引退儀式來跟球迷們道別？

對此，戴楠凱表示，戴資穎擔心自己會非常不捨離開球場與球迷，所以選擇低調引退，未來不會再舉辦告別引退賽或相關儀式。戴資穎從7歲到現在30歲都跟羽球綁在一起，羽球是她的最愛，可以確定她未來仍會持續在羽球方面傳承技術與精神，至於她後續有何生涯規畫，父母都會給予尊重，一切以她的想法為主。

另外，被問到戴資穎退休後，是否有想要完成的興趣與夢想？戴楠凱透露，戴資穎曾經跟他提及，退休後要去爬玉山、環台旅遊，因為她以往都在世界各國比賽，沒有時間好好在台灣旅遊，所以想要趁退休後的時間，慢慢品味台灣各地的美麗風景。