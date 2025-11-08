隨著生成式AI與AI算力需求持續攀升，全球AI基礎建設投資進入新一波高峰，也為臺灣產業生態系帶來發展契機。臺灣目前在AI伺服器代工市場擁有超過九成市佔，並具備晶片設計、晶圓代工、封測、電源、散熱及載板等完整供應鏈，未來有望從代工製造轉型為「AI資料中心整合服務供應商」，提供涵蓋伺服器製造、機電整合、軟體測試與能源配置的一站式解決方案。

此外，AI晶片需求快速升溫，帶動封裝與散熱技術創新。林建良指出，臺灣可發展CoWoP、CoPoS等先進封裝技術及碳化矽材料，強化在高階AI晶片供應鏈中的主導地位。同時，隨著矽光子與液冷散熱技術日臻成熟，將催生光通訊與冷卻元件新商機，進一步推升交換器、光收發模組與熱管理零組件的市場需求。

展望未來，資料中心將朝高密度、節能化與模組化方向發展。林建良認為，若臺灣廠商能整合能源管理、機電工程及資安解決方案，有機會成為全球AI基礎建設的重要輸出基地。從生成式AI、AI算力到AI晶片與資料中心整合，臺灣正站在從代工製造走向高附加價值技術輸出與系統整合的轉型關鍵期，持續鞏固其在全球AI產業生態中的戰略地位。