第26號颱風「鳳凰」步步逼近，台東各地農民神經緊繃。由於第二期稻作大多尚未成熟，農民只能趁天氣尚晴時加強防颱措施，荖葉農友也說，搶收多少算多少，盼老天垂憐。

池上稻農表示，目前僅第一批稻穀能收割，第二、三期稻作仍青綠未熟，「只希望風雨不要太大」。荖葉園業者陳姓農友則說，7月丹娜絲颱風時才剛重整田區，如今又遇新颱威脅，只能搶收多少算多少。

中央氣象署指出，「鳳凰」今清晨增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里海面上，預估下周一將經呂宋島進入南海，可能北轉接近台灣，下周一至周三全台雨勢與風浪都將明顯增強，氣象署提醒民眾密切留意最新路徑變化。

台東區農業改良場呼籲農友加強田區排水與防護。稻作部分，已成熟者應即早收割；尚未成熟者則建議放乾田區、降低倒伏風險。果園方面，應保持排水溝暢通、立支柱防倒伏，迎風面架設防風網減損枝條折損。

釋迦果農則被提醒，成熟果應儘速採收，鳳梨釋迦中果期可先套袋防擦傷；颱風過後應及時清理排水並修剪倒伏枝葉。柑橘類則建議提前採收成熟果，並可啟動灑水設備防焚風傷害。