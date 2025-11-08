台塑集團8日舉辦第36屆運動會，總裁吳嘉昭接受訪問時表示，面對嚴峻的經營環境挑戰，台塑、台化、南亞、台塑化等四大公司積極推動轉型，提報轉型案件共107案，預估至2030年將可帶來381億元的年利益，主要為新產品/新事業轉型效益272.9億元，占71％，目前已完成15案，年效益10.9 億元。

受新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，也是首屆非王家人主持的運動會，不過，台塑管理中心主委王文淵、常委王瑞華、王瑞瑜，以及三娘李寶珠都到場參與。王文淵與吳嘉昭也一同參觀園遊會。

吳嘉昭指出，中國石化產能過剩的外溢效應，為全球石化產業及台塑企業帶來了巨大的挑戰，今年市場又遇上美國關稅、中美貿易衝突及台幣升值等不確定因素，使得台塑企業四大公司上半年營運全數虧損。經持續推展差別化產品銷售、成本改善、分散市場及AI應用熱潮的帶動，南亞、台化以及台塑化公司，第三季已轉虧為盈。

展望未來，明年營運情況會比今年更好，而接任總裁以後，最重要的任務就是加速推動台塑集團轉型、強化經營體質，最立竿見影的部分，就是產品高值化。不過，他也坦言，新事業的部署上，可能還需要1、2年的布局才會慢慢發酵。

他指出，台塑集團持續推動產品轉型，鎖定高值化市場，發展差別化產品，以提升公司競爭力。經統計，2024 年台塑、南亞及台化三公司,差別化產品占比分別為54%、51.2%及 46.5%,合計 50.6%。預計2025 年，三公司差別化產品合計佔比將可進一步提升至52.8%，預估差別化產品的利益額可較2024年再增加 3.2億元。