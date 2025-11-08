全台肉品市場7日恢復拍賣，當天雲林肉品市場豬隻交易量為2647頭，每公斤均價98.92元，比禁宰令前一周的最高價96.65元還多出2.27元。原本周六不會進場的冷凍商8日也進場買豬，開盤價飆高至102元，預計拍賣量約1700頭。由於7日立冬後氣溫將持續下降，豬肉需求量高，評估豬價會「穩中帶漲」，8日價格比7日高約3％，尚在合理範圍內。

全台肉品市場恢復拍賣交易進入第2天，雖然第1天豬價開出紅盤，但豬農們仍緊盯8日的價格，因為第1天價格是大家共同衝出來的，第2天價格若平穩，才表示市場供需穩定。一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等買方就湧進肉品市場，第1頭價格從每公斤98元起跳，一路攀升至102元，比7日均價高，讓大家鬆了一口氣。

肉品市場總經理黃加安表示，以往冷凍商周日休息，所以周六不會來買豬，但因禁宰15天後須持續補充庫存，因此部分冷凍商也出現在拍賣場中，帶動整體買氣，第1隻出場的豬隻重132公斤，雖比疫情前平均重量120公斤多出不少，但最後仍以每公斤102元高價賣出，顯示市場仍處於需求狀態。

黃加安說，以往最受買家喜愛的豬隻重量為110至120公斤，原本擔心禁宰15天豬隻重量增加，買家會縮手，還好因消費市場需求量夠，因此並沒有影響買氣，價格更是維持在高檔，顯示買、賣雙方都很共體時艱，沒有因疫情而出現拋售或惜買情況。

肉品市場分析，7日立冬後氣溫將持續下降，屆時火鍋等鍋物會大受歡迎，豬肉需求量相對增加，不過入冬後豬隻成長快，換肉率也會增加，因此供需應會穩定，總體而言，價格波動應會在3至5％，屬合理範圍內。