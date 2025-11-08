外送平台業者Foodpanda（富胖達），因未為外送員投保強制汽車責任險及機車第三人責任險，遭台南市政府勞工局依《外送平台業者管理自治條例》開罰30萬元。富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認定該自治條例違反憲法法律保留原則，屬無效規範，判決富胖達免罰。台南市府不服後仍遭高等庭駁回，全案定讞。

判決指出，台南市議會於民國113年通過《外送平台業者管理自治條例》，要求外送平台業者須自費為外送員投保「強制汽車責任保險」及「機車第三人責任保險」。台南市勞工局查核後，認定富胖達未依規定辦理，於同年8月間開出3張罰單，各10萬元，共計30萬元。富胖達主張該自治條例無中央授權依據，違反憲法對中央與地方權限劃分及法律保留原則，因此提起行政訴訟。

高雄高等行政法院地方庭審理後認為，依憲法第107條第3款規定，保險屬商事法律，應由中央立法並執行，地方自治團體不得以自治條例另行強制業者投保。台南市自治條例要求業者以自身費用為外送員投保，逾越地方立法權限，違反憲法第23條法律保留原則，屬無效規範，判決免罰。但台南市府認為自治條例經議會通過並報行政院，具備合法性，因此提出上訴。

案經高等行政訴訟庭法官合議後仍認定，自治條例雖可規範勞工安全衛生事項，但此地方條例有關強制保險之規定，逾越權限限制人民營業自由與財產權，違反憲法原則，依法無效，撤銷罰鍰處分，富胖達免罰確定，台南市政府敗訴並須負擔訴訟費用。