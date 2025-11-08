為因應全球氣候變遷及夏季高溫日益嚴峻的趨勢，多家業者同步推出兼具涼感、抗UV與遮熱功能的布料，以提升穿著舒適性及應對環境變化的實用性。這些新素材兼顧機能與永續發展，充分展現臺灣紡織業者在研發創新與市場應變上的競爭優勢。

展期兩日共吸引約900名買家到場參觀，包括伊藤忠、東麗、GSI Creos、丸紅、MN Inter-Fashion、蝶理、田村駒等日本大型商社，以及知名品牌MIZUNO、ASICS、DESCENTE、PUMA、mont-bell、GOLDWIN、URBAN RESEARCH與AOKI等。據紡拓會統計，本次展示會現場接單金額達31萬美元，預估後續接單金額可達1,500萬美元。

日本為全球第四大經濟體，也是主要成衣進口市場之一。根據我國海關統計，日本為我國紡織品第六大出口市場，2025年1至9月我國對日本紡織品及成衣出口總額達1.94億美元，其中紗類8,400萬美元、布類6,400萬美元，合計占比約76%。為協助業者持續深耕日本市場，紡拓會將持續辦理臺灣紡織品大阪及東京展示會，強化雙邊產業交流與合作。