輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日參加完台積電運動會後即將離台，這趟閃電訪台僅一天半，行程滿檔，連最愛的台灣夜市都沒時間逛。他受訪時笑說，「真的很想我的狗狗們」，該回家陪牠們了。

寵愛三隻毛孩 常在輝達官方影片亮相

黃仁勳對毛小孩的寵愛早已不是秘密。他家中養了三隻狗狗，輝達官網影片中不時可見他與愛犬們的互動，畫面溫馨又逗趣。去年12月輝達推出新款 Jetson Orin Nano Super 開發者套件，他甚至拿著產品向三隻愛犬介紹，笑著問牠們「你們覺得呢？」沒想到其中一隻白色貴賓犬給出「無表情凝視」，畫面相當爆笑。

今年9月輝達Gamescom 2025活動後舉辦抽獎活動，黃仁勳親筆簽名的限量版「GeForce RTX 5090 顯示卡」成最大獎。影片中可見他在自家廚房簽名時，三隻毛孩圍在一旁守護這張價值不斐的顯卡，畫面相當暖心。

公司鼓勵員工帶毛孩上班

事實上，黃仁勳對狗狗的愛也成為輝達企業文化。位於矽谷的輝達總部鼓勵員工帶毛孩上班，狗狗們能在草地上玩耍嬉戲，甚至替牠們辦「專屬員工證」，讓牠們成為公司的一份子。

黃仁勳曾在《Yahoo Finance》專訪中提到，有員工問能否帶狗上班時，他立刻回答，「當然可以，我自己以前也會在午餐時間跑回家看狗呢！」

這次黃仁勳旋風訪台，雖沒能吃到懷念的台灣小吃，仍笑說會在農曆新年期間再度回來。短短一天半行程雖緊湊，但他的一句「想狗狗了」再度展現這位AI教父的柔情一面。