隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。

北醫大醫學科技學院教授陳怡帆指出，肌少症不僅導致肌肉質量和力量流失，還可能增加跌倒、骨折、失能及慢性病等風險，許多長輩在初期不會察覺有異。

根據國健署國民營養健康狀況變遷調查，65歲以上人口肌少症盛行率逾34%，等於每3名長者就有1人具肌少症風險。一旦生活起居需要他人協助，對個人、家庭、醫療體系，都會造成沉重負擔。

北醫大醫工學院院長康峻宏分享，肌少症早期預測不易，容易被忽略為老化現象。為了克服早期評估困難，研究團隊建立AI模型，透過數據監測，進一步找出可能異常，提供優化骨骼肌肉的建議措施。

日本專家細山徹強調，肌少症是一種和年齡相關的肌肉疾病，目前找不出特定分子標記，因此在預測及診斷上都有困難。