台東縣議長盃拔河邀請賽今（8）日在娜路彎大酒店旁大草原登場，3000名選手齊聚較勁，現場加油聲此起彼落，熱鬧滾滾。議長吳秀華主持開幕儀式時表示，拔河象徵團結與向心力，今年特別新增「長青組」，讓各世代一起拔出健康與歡笑。

台東縣議長盃拔河邀請賽今（8）日在娜路彎大酒店旁大草原舉行。（蔡旻妤攝）

比賽分為社會組、機關組、男女混合組等，最吸睛的莫過於青年組對上長青組。青年們採取「不進攻」策略，穩穩撐著繩索，讓長輩安全體驗拔河的張力，溫馨逗趣，笑聲不斷。

來自「六六大順」隊的67歲吳姓民眾從事水電工作，他與妻子攜手上場，「輸贏沒關係，有運動就好！」太太笑著補充「拔河最重要的是團結，姿勢要對」。

延平鄉「拔一種感覺」隊則以青春氣勢登場，教練余聖潔說「我們不進攻，讓長輩有參與感。」隊員多半是參加鄉運的青年，平時訓練著重肌耐力與握力，與武陵、紅葉村隊伍常互相切磋，「是對手，也是朋友」。

隊上身高190公分的溫書亞笑說「我們是輕鬆拔啦！」他表示，議長盃一直以來以推廣運動為主軸，他主要負責在後方「扎根」，每週二、四、六固定練習，「很難全員到齊，但只要有空就會練習」同時也拉近了部落的感情。