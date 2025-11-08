出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」 @ChinaTimes ​

國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石，民進黨炮轟「敵我不分」。鄭麗文今在臉書強調，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。出席的用意是悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬。「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。

這場追思活動今日下午將於台北市馬場町紀念公園舉行，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場。

不過鄭麗文今澄清，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文強調，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在她所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。