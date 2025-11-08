黃仁勳表示，此行目的「是綜合性的」，除了參加台積電運動會、感謝員工夥伴，也關心生產合作進展，並笑稱這是台積電的家庭日，很榮幸被視為家庭一員受邀。至於此次能否與今日因身體不適未出席運動會的創辦人張忠謀，則表示目前則還不知道。

對於中美之間的AI競賽是否將影響台灣產業成長，黃仁勳回應，AI發展將影響每個國家、每個地區和每個人，這是此時代、也是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要。即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」

黃仁勳指出，自己與全球各國政府都有合作，協助讓他們了解技術的重要性、了解技術發展方式，幫助企業及政府領導者了解技術本質，這樣才能更好的制定政策，「這是我試著對不同政府做出貢獻的方式」。

對於Google、Amazon等雲端服務供應商（CSP）開發自家晶片是否與輝達競爭，黃仁勳回應「我們做的事情非常不同」，表示輝達的GPU不僅能處理 AI，還能應用於科學、量子、生物、物理及數據處理等領域，產品遍及所有雲端、數據中心、車輛及機器人中，架構覆蓋範圍更廣。

黃仁勳表示，輝達業務仍維持強勁成長，目前對次世代產品Blackwell的需求強勁，從GPU、CPU到網路設備、交換器的相關晶片種類很多，在快速成長的時期，會出現一些短缺。台積電在生產上全力支援，現在在產線上已能看到一些進展。

黃仁勳感謝記憶體供應商SK海力士、三星與美光大幅擴產來支援輝達，至於若記憶體廠商提高價格，是否影響輝達採購意願，則回應「那是他們決定如何經營自己的業務」，同時明確表示台積電的晶圓供應上做得非常好，「對我們的支援非常到位」。