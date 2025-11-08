性平三法新制去年3月上路，台東縣機關性騷擾案件通報案，今年截至10月共有22件，其中空軍志航基地以10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，不便說明，統一由空軍司令部回應。

台東各公部門與軍警機關皆有案件通報，顯示性平議題逐漸被重視，為此台東縣政府社會處近日舉辦2場「性騷擾調查專業人員研習」。

根據統計，今年1至10月，台東共22件通報，除志航基地10件外，陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件、警政保七總隊1件。軍方單位是主要通報來源，職場性平議題在封閉體系內正逐步浮現。

台東縣府社會處指出，新法上路後通報流程更明確，只要舉報即啟動調查，案件數增加並非壞事，反而代表制度落實、性平意識提升。不過，目前仍以「言語騷擾」為大宗。社會處呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，才能打造安全、平等的工作環境。

為強化防治能量，社會處近日舉辦兩場「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級機關、部隊、學校及警察局等單位承辦人參與，透過專業交流與經驗分享，建立更完善的性平防治網絡。

對此，志航基地表示不便說明，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。