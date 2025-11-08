桃園市衛生局啟動全國首輛車載行動電腦斷層掃描儀（CT車），首站於8日駛進觀音區衛生所，一早有不少民眾前往排隊。(廖姮玥攝)

桃園市衛生局啟動全國首輛車載行動電腦斷層掃描儀（CT車），首站於8日駛進觀音區衛生所，一早有不少民眾前往排隊。觀音區首位登上CT車進行檢測的53歲孫小姐興奮表示，「舒適到快睡著！」不用大老遠跑到中壢市區，就能做到斷層掃描，且非常快速就能完成。市府衛生局表示，行動CT醫療車將優先支援桃園市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，並深入高風險職場及醫療資源不足地區，讓市民在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務，縮短城鄉醫療差距。

肺癌為目前國人罹癌最高的病症之一，由於觀音區醫療資源較匱乏、重工業區發展快速，但鄰近四大電廠及焚化爐周邊下風處1公里的里鄰設籍10年以上者篩檢率僅10.1％，市府將逾6000萬元的CT醫療車，優先開進觀音區，讓觀音居民能就近享受高規格醫療資源，縮短城鄉醫療差距，落實醫療平權，不再讓距離成為健康的阻礙，同時落實醫療走出去、市民更健康的目標。

「舒適到快睡著！」孫小姐表示，住在新坡地區逾30年，收到區公所通知一早和丈夫就到衛生所等候檢測， CT醫療車內有專業醫生講解，檢測過程中醫師會先講解、練習憋氣等，整體檢測約5分鐘即可完成，非常舒適；就近能完成篩檢，不用大老遠跑到市區，非常便利！

衛生局指出，觀音區主要癌症死因前3位分別為氣管、支氣管和肺癌，其次為口腔癌，最後是肝和肝內膽管癌，CT醫療巡迴車優先進駐觀音區，盼能增加民民篩檢率，未來第2、3場在復興區、蘆竹區，第4場又再度回到觀音草漯保障宮，每個場次都有上午、下午兩個梯次，詳情可以上衛生局網站最新消息查詢，另外衛生局將加強講座宣導、巡迴醫療及媒體推廣，並規畫結合區域醫院資源，提升便利性與篩檢率。