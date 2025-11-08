從小在育幼院長大的鄭姓老婦，本身就是中低收入戶，平日靠打零工養活4名未成年孫女及2名曾孫，卻因貪圖小利，被詐騙集團吸收擔任「面交車手」，被埋伏的警方當場逮捕未得手。台南地方法院認定她與詐團為共同正犯重判徒刑10個月，經上訴請求輕判，還帶著中度智障的孫女出庭，獲得台南高分院的同情，認為鄭婦受此教訓當知所警惕無再犯之虞，宣告緩刑5年。可上訴。

鄭婦曾於民國111年8月13日因將金融帳戶提供給詐團成員「張勇」使用，被台中地檢署不起訴處分。她明知張勇為詐團成員，為貪圖高額報酬，竟還加入該詐團組織擔任車手，負責向被害人收取詐欺款項，再用來購買虛擬貨幣隱匿詐欺所得的去向，藉此獲得高額報酬。

該詐團從112年4月15日起，利用交友詐騙話術讓一名女子上當陸續匯款；同年10月23日再以其男友「住院需要手術費」為由，約定在台南市某超商交付3萬元。鄭婦出面取款時，被埋伏的員警當場逮捕移送法辦。

偵查中，鄭婦辯稱是去領貨款，是冤枉的，是被騙的，直到起訴移審台南地院，才坦承犯行。一審認定她與詐團成員是共同正犯，但因犯後已坦承犯行，告訴人並未實際受有損害，尚知悔悟，加上她自稱國中肄業，在育幼院長大，家中有4名孫女都未成年，還有2名曾孫，全都由她照顧，平日靠打臨時工照顧他們，還提出她的中低收入戶證明、女兒的低收入戶證明、兒子的身心障礙證明、孫女的身心障礙證明等，判處徒刑10個月。

鄭婦不服上訴請求輕判，還帶著中度智障的孫女出庭應訊，台南高分院雖也認為她的行為不符合減刑規定，但考量她因思慮不周犯罪，犯後坦承犯行，並念她為中低收入戶，尚需撫養照顧身心障礙的子孫等家庭經濟生活狀況，認為她經此教訓應能知所警惕，無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當，因此宣告緩刑5年，以啟自新。