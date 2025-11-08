護理女神謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當地警方將其列為謀殺案辦理中，而歌手黃明志已經投案。謝侑芯好友「雪碧」方祺媛先前曬影片自清沒有做仲介邀對方出國工作，昨(7日)又曬出和謝侑芯私下玩鬧笑到倒地影片，讚謝侑芯生前個性好相處又真實，希望下輩子再當好姐妹。

雪碧昨曬出和謝侑芯生前錄的影片，說：「侑芯懷念以前我們一起瘋狂的日子，你就是這麼真的人，不假掰」，影片上還逗趣寫：「這就是長得再美，沒人敢搭訕的原因了」，可見兩人在街上笑到崩潰倒地，還多次腿軟，另一人接著拉一人起來繼續走，相當搞笑。

網友說：「她力氣不小欸，怎麼常常能把妳拉倒」、「每次回憶以前影片，都會想著她。雪碧加油，希望她下輩子能夠遇見你」、「只要一直懷念她就會一直存在在你的回憶裡」、「這影片要珍藏一下」、「阿芯就是個瘋面仔」、「這種在路上遇到真的會閃開...」。

而據《鏡週刊》報導，雪碧先前強調「大家揣測是我介紹（謝侑芯）過去的，真的是一派胡言」，有模特兒爆料雪碧曾在群組貼徵人訊息，說：「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引來外界遐想，今稍早雪碧發文寫下：「be yourself！」看似懶理外界傳聞。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。