19歲沈姓男子6日凌晨騎乘機車行駛在淡水區學府路上，正巧被執行巡邏勤務的員警，運用車上AI巡防系統比對車牌資料，發現該車牌已註銷，隨即上前在巷口攔查，查出騎士懸掛偽造車牌行駛上路，依涉嫌刑法偽造特種文書現行犯逮捕後偵訊移送法辦。

據悉，巡邏員警在執行扣牌、扣車作業時，發現該車牌材質與字體與一般正式牌照明顯不同，經進一步查證確認為偽造車牌，原來沈男8月因改裝車遭北市員警攔查告發並扣牌，卻遲遲未到監理站驗車、繳納罰款，導致車牌遭註銷；沒想到男子事後竟「異想天開」上網購買假車牌懸掛使用，企圖蒙混過關，直到被警方查獲時才感嘆「再過幾天就可以重新領牌了」，為此懊惱不已。

淡水警分局交通組巡官盧旻誼表示，水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐林凌晨執行巡邏勤務，運用車上AI巡防系統精準比對車牌資料，發現機車駕駛懸掛已註銷車牌，男子供稱是上網購買假車牌懸掛使用，企圖蒙混過關，後續偵訊後依涉嫌刑法偽造特種文書罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查而使用偽造車牌；此舉不僅觸犯刑法，可處五年以下有期徒刑，也恐危害道路交通安全。