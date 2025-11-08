2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」

Ａ-Rod解釋說：「它有全部3個S：超級巨星（Superstars）、策略（Strategy）、故事（Storylines），棒球最偉大的部分。」他比喻美式足球超級盃是一部超級票房電影，棒球世界大賽比較像是一部迷你影集，「你看完前面6集，你肯定要看完第7集，今年真的非常棒，我為他們驕傲。」

對於道奇投手山本由伸的表現，Ａ-Rod同樣讚不絕口，他稱讚山本在G2的完投是「我見過最棒的投手表現之一。」他也提到山本的球為何這麼難打，「他有6種球路，而且在任何時候都能投出來，他讓跑者難以推進。」

生涯5冠的名人堂球星吉特（Derek Jeter）說：「身為打者我們通常會等待特定的1個球種，山本有6種球，他也不浪費球，他投好球搶占球數領先，當他的控球狀態好到同時控制這麼多種球，你就只能祈禱等到想要的球，即使等到了也未必打得到，對付這種投手很難做出相應的調整。」