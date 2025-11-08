阿泉爌肉飯今日增加二成備貨量，施泊宏說，提供更多的量，希望滿足消費者。（葉靜美攝）

爌肉飯回來了！隨著豬隻禁宰令解除，採用溫體豬肉製作的彰化美食爌肉飯，在睽違數日後再度回歸，許多饕客在店家一開店，搶先品嘗思念好多天的美味，有民眾說「就是喜歡這一味」，業者也表示，收到肉品後就馬上動員工作人員製作，就是為了今日能讓民眾一飽口福，為此阿泉爌肉飯增加二成備貨量。

豬隻禁宰令解除，彰化美味爌肉飯回來了！（葉靜美攝）

彰化以爌肉飯、肉圓聞名，不只深受在地人喜愛，更吸引全台各地民眾前來品嘗，但受到這波台灣首例非洲豬瘟，政府禁宰令影響，阿泉爌肉飯在沒有溫體豬肉供應下，只能停賣爌肉，順勢推出雞腿飯應市，今日迎來豬肉回歸，不只饕客開心，業者也喜上眉梢。

阿泉爌肉飯業者施泊宏坦言禁宰令對業者有一定影響，他說，還好政府有做好管控，沒有讓疫情漫延出去，讓豬隻可以恢復宰殺、有溫體豬肉可供應，業者也能在今天開始正常營業；阿泉爌肉飯在早上7點營業，施泊宏表示，今天有許多顧客6點多就前來排隊，等待享用想念的美味。

由於雞腿推出後，也受到許多民眾喜愛，施泊宏說，在爌肉回歸後，雞腿將採限時限量方式販售，若仍持續受消費者喜愛，會再增加販賣時段及數量。因應今日爌肉回歸，加上碰到假日，施泊宏說，今日備貨量增加2成，收到肉品後，半夜就開始趕工，把收到的所有肉品加工處理好，希望提供更多的量，滿足消費者。

今日爌肉飯回歸，林姓民眾表示，「就是喜歡這一味」。（葉靜美攝）

「就是喜歡這一味」，一位林姓民眾表示，自己喜歡吃爌肉，平常就常來阿泉吃爌肉飯，爌肉停賣期間，他也因此沒來用餐，知道今天爌肉開賣，特別過來享用。