根據大陸駐歐盟使團微信公眾號8日表示，針對對華政策跨國議會聯盟（IPAC）7日在歐洲議會大樓召開年會，蕭美琴出席並發表演講一事，表示此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，更對此表達強烈憤慨。

大陸駐歐盟使團微信公眾號發文指出，7日IPAC在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧陸方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等台獨人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行台獨活動，此舉嚴重損害陸方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊陸歐政治互信，陸方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

文中表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，是核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是陸歐建立和發展外交關係的前提和基礎，陸方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為台獨撐腰張目，停止向台獨勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持陸方核心利益，維護陸歐關係大局。