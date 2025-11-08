台北市政府青年局主辦「114年度青春起航─社團事務培訓營」好評加開場於11月1日至2日在台北科技大學先鋒國際研發大樓圓滿落幕，透過一系列專業課程與實作演練，強化了社團經營、溝通表達與品牌行銷等多元能力，更促進彼此熱烈交流，展現出無限青春能量！

本次營隊以「企畫與管理」、「品牌行銷」、「社群自媒體」、「溝通表達」與「生涯定向」為五大主軸，邀請業界具實務經驗的講師群進行授課，包含學習家于亦知、資深品牌策略總監褚若堯、IG人氣創作者賴一如、入圍「客聲獎」節目主持人張靖玄、國際生涯發展協會認證講師張雅期，精彩課程與講師陣容吸引眾多高中職及大專院校學生參與。

課程首日從企畫及專案管理開始，課程內容結合案例分析與實作練習，帶領學員全方位掌握構思到具體執行、解析社團的品牌策略，再到時下最受歡迎的短影音創作心法，讓青年學員在互動中激盪創意。

第二日則透過情境演練，引導學員進行溝通與表達，並且利用牌卡鼓勵學員思考自我定位與未來方向，讓學員將社團經驗轉化為未來競爭力，打造屬於自己的行動藍圖。活動最後的議題討論與分組發表，也展現各組創意與團隊默契，為營隊畫下圓滿句點。

青年局局長周羿希特別出席與學員面對面交流，周局長表示青年朋友願意在假日參加營隊學習，非常感動，也勉勵學員參與社團的經驗，不僅能培養領導與溝通能力，更能在未來的生涯中發揮作用，展現韌性與創造力。

她也鼓勵青年勇於探索興趣與跨領域合作，青年局會成為青年朋友在學習與生活中最好的夥伴，一起發現自我更多的可能性。

青年局表示，本次的營隊活動也收到許多學員課後回饋，不僅學習具體的社團經營技巧，更在與不同學校夥伴的交流中找到新的靈感與合作契機，青年局也未來將持續推動青年多元發展及培力活動，陪伴青年朋友在實踐中成長，從校園出發，連結社會與更廣闊的世界，發揮青年無限可能。