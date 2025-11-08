值得一提的是，喬山的歐洲大客戶Basic-Fit，近期宣布完成對德國知名健身品牌Clever Fit的收購，正式進入特許加盟市場，並鞏固其於德國的領導地位。

此項併購不僅展現客戶長期拓展版圖的決心，也預期未來將帶動對健身器材設備的需求，為喬山在歐洲市場的中長期出貨，帶來新成長動能。

同時，Smart Fit於2025年第二季表現亮眼，整體營收年增32％，並在拉丁美洲15個國家，共營運1,818家俱樂部，較去年同期增加19％。Smart Fit穩健的展店速度與獲利能力，顯示拉丁美洲俱樂部市場動能強勁。

另為了集團不斷的成長及壯大，喬山在英國設置全新的展間與歐洲訓練中心，這個全新空間，不僅展現了品牌的最新產品與創新體驗，更將成為歐洲區域專業訓練、教育與技術支援的重要據點。

時序進入第四季的營運旺季，喬山預計商用健身器材市場，仍會有強勁的成長。家用健身器材市場於今年底，也將迎來年度最大檔期黑色星期五及聖誕節，公司也將持續關注主要客戶的展店進度的設備採購案，並調派裝機人力，以滿足客戶旺季需求，預計今年集團營收，將再創歷史新高，營運績效可期。

喬山旗下零售通路JFW，10月與全球互聯健身品牌Peloton合作，引進Peloton跨訓系列器材，導入全美超過100間JFW門市，同時，JFW也於9月宣布與全球智慧重訓先驅品牌Tonal展開策略合作，在全美門市與官網販售Tonal智慧重訓系統器材。

另JFW零售門市還販售日本Panasonic與Osaki按摩椅等知名品牌商品，可貢獻自家業績。此外，喬山商用健身器材品牌Matrix Fitness，也成為希爾頓酒店集團的合約供應商，進一步鞏固市場的地位。

展望第四季營運，法人認為，隨著良好訂單能見度，及旺季出貨啟動，喬山單季營收有望再創新高，公司樂觀全年業績表現。