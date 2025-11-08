高雄許姓男子與赴韓發展的吳姓練習生曾是高中學長、學弟，畢業多年未再往來。許男卻因個人不滿，在社群平台張貼吳男的姓名與照片，並撰文指稱「人品差、騙感情」，內容影射對方感情糾紛，意圖散布於眾。吳男發現貼文後隔海報警提告。高雄地方法院審理後認定，許男未經同意揭露他人個資並誹謗他人，依《個人資料保護法》判刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，許、吳兩人過去就讀同一所高中，為學長學弟關係，畢業後並沒有聯繫，吳姓被害人赴韓擔任練習生，去年底參加選秀節目，以唱功穩健、舞台表現自然獲評審青睞而晉級，知名度也隨之上升。

許男卻因情緒不佳產生偏激想法，於民國113年10月2日至3日凌晨間，使用Threads帳號發文，貼出吳男正面照片與真實姓名，並寫下「都沒有人說他嗎…他人品很差，騙感情的都出來了」「他把別人弄到吃藥抑鬱症」，甚至以英文補述「This trainee has hurt their partner’s feelings while in a relationship, and their character is questionable」。

被害人得知後向警方報案，追查確認發文者為許男，警方傳喚到案後，他坦承是因情緒不滿一時衝動，未經對方同意就張貼貼文。法院指出，自然人姓名與影像均屬個人資料，藝人與練習生多以藝名活動以維護私領域，若被揭露真實姓名、照片並附帶毀謗言詞，不僅侵害隱私，更嚴重損及名譽與職業發展。

法官認為，許男的行為同時觸犯誹謗與《個資法》非法利用個資兩罪，考量他坦承犯行、態度尚可，判刑3月，得易科罰金，可上訴。