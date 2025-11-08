鳳凰颱風持續增強，下周襲台。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰下周三晚間到下周四上午，颱風中心可能登陸並通過台灣上空。而鳳凰環流大，又遇到東北季風南下，因此在本體到來前，北、東部下周一、二就要先留意共伴效應帶來的強降雨，中南部則得防下周三本體靠近時帶來的強風豪雨，預估最快要等到下周四，風雨才會逐漸緩和。

氣象專家吳聖宇在粉專指出，鳳凰颱風目前在菲律賓東方海面，正快速向呂宋島北部靠近，強度不斷增加，明（9日）可能就達到強颱等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下周一（10日）先經過菲律賓呂宋島後進入南海，受地形破壞後轉為中颱。

鳳凰中心 最快下周三晚間經過台灣

吳聖宇表示，鳳凰下周二（11日）開始沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，下周三（12日）就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，下周三晚間到下周四（13日）上午，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，之後進入東北方海面，下周四下午遠離。

吳聖宇指出，颱風強度會在中心接近、經過台灣上空的過程中減弱，可能會以輕颱等級襲台，進入東北方海面後，會逐漸轉變為溫帶氣旋。

鳳凰最新預估路徑。（圖取自中央氣象署）

共伴效應先打頭陣 北部防強降雨

吳聖宇表示，雖然鳳凰侵台時強度已明顯減弱，但環流頗大，又遇到東北季風南下，各地的風雨情況不容小覷，下周一、二北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能出現共伴效應，迎風面要注意強降雨，中南部則是要等到周二，降雨才會逐漸出現，不過雨勢不會很大。

吳聖宇指出，鳳凰下周三到周四上半天（12日至13日）經過時，各地都會出現明顯降雨，這時中南部要留意強風豪雨；北部、東半部也會持續有較顯著風雨，最快要等到下周四下半天後，風雨才會緩和。