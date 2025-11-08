國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。

王定宇表示，吳石是中共封為第一號的間諜，他在當時的國民政府內部當共諜，出賣國家的軍事機密，讓中共可以屠殺成千上萬的國軍弟兄，國民黨也因此敗逃到台灣，但吳石到了台灣繼續出賣軍事機密，最後是被蔣介石逮捕槍斃。

他指出，吳石並非被冤枉，他是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖受難者，中共不僅為吳石拍連續劇，還表揚他對消滅國民黨有功，然後現在國民黨的黨主席要去紀念他，「這何其荒謬」。

王定宇說，鄭麗文簡直是把國民黨赤化，讓國民黨成了中共的附庸支黨部，當時蔣介石槍斃吳石，鄭麗文現在卻要追思紀念吳石，鄭麗文這樣的行徑根本就是對蔣介石當面吐口水，眷村裡面這些泛藍支持者的長輩們，能接受鄭麗文完全站在中共立場的所作所為嗎？

他表示，而鄭麗文竟說這是言論自由，這是白色恐怖受害者，是一個和解的過程，這種說法更近一步汙辱白色恐怖受難者，當年國民黨統治下確實有很多人被莫須有的栽贓是共諜遭關押、殺害，這些人是受害者，應該給予補償，可是吳石經白色恐怖受難者的調查，確認非屬於受難者而是真實的共諜，「就是一個出賣國家的叛徒，不是白色恐怖受難者」。

王定宇痛批，鄭麗文以國民黨主席的身分去追思吳石，有4個方向的錯誤；第1是完全站在中共的史觀，站在中共的價值觀，讓國民黨成了中共的附庸；第2是追思當時因共諜遭槍斃的吳石，等於是背叛國民黨自己當年的黨總裁蔣介石，向蔣介石當面吐口水。

他指出，第3是背叛當時因吳石出賣國軍的機密，造成成千上萬因此犧牲的國軍，而國民黨政權也敗逃到台灣；第4是竟然洗白吳石，稱其是白色恐怖的受難者，鄭麗文刻意把這兩者混淆，根本就是對不起白色恐怖時期真正的受難者。

王定宇強調，有這樣的黨主席鄭麗文，應該跳腳的是國民黨支持者，應該擔憂的是台灣全體人民，唯一拍手稱慶的是中共。